Кассир АЗС рассказала подробности пожара в Мытищах

11 июля произошел пожар на участке газопровода ТЭЦ-27 в Мытищах. По предварительной информации, там загорелась цистерна с маслом.

Кассир АЗС, расположенной недалеко от места происшествия, поделилась подробностями.

— В 11 часов мы услышали сильный хлопок. Сначала ничего не поняли, а потом увидели через стекло витрины — наша АЗС находится через дорогу от ТЭЦ — огромный столб яркого пламени. Был даже жар, но пожарные довольно быстро справились с огнем. Но столб огня было видно очень хорошо, — сказала «Вечерней Москве» кассир АЗС Юлия Филиппова.

В 11:11 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании на станции высокого давления по адресу: городской округ Мытищи, Волковское шоссе, дом 1. Пожар произошел на территории ТЭЦ «Северная». Позднее возникло факельное горение газа — пламя достигало 50 метров в высоту, его было видно на много километров вокруг.

Как рассказала Наталья Григорьева, жительница Сокольников, огонь было очень хорошо видно с 17-го этажа.

— Видно было, что почти сразу же стали кружить пожарные вертолеты. Но пламя было очень сильным, и столб дыма был виден из Сокольников, так что пожарным было нелегко, — рассказала «ВМ» Григорьева.

К 12 часам столб пламени был ликвидирован. Площадь пожара увеличилась до 1000 квадратных метров.

При пожаре погиб один человек, 13 пострадали, но лишь один госпитализирован в Подольскую больницу № 2. Временно обесточили несколько многоквартирных домов в Мытищах, но время отключения составило не более 40 минут. Задействованы были 52 пожарные машины, два пожарных вертолета и два поезда.

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