«ГУМ-авторалли» на машинах советской эпохи пройдет в столице 28 июля
В столице 28 июля состоится «ГУМ-авторалли» на машинах эпохи Советского Союза. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе ГУМа.
— На увлекательный 100-километровый маршрут по живописным местам столицы отправятся 120 экипажей. Задача участников — выдержать заданный темп и найти единственно правильный путь к скрытым контрольным точкам, чтобы оказаться в них вовремя максимальное количество раз, — указано в сообщении пресс-службы.
Сообщается, что старт авторалли запланирован на полдень, заезд начнется с боем курантов на Спасской башне Кремля. Участники маршрута смогут проехать мимо главных достопримечательностей Москвы. При этом подчеркивается, что ежегодно маршрут авторалли прокладывается по-новому и не повторяется.
Среди автомобилей, которые примут участие в заезде, — раритетные ЗИЛы, «Запорожцы», «Чайки», «Волги» и другие.
В этом году первыми через стартовую арку соревнования проедут гости столицы — английский семейный экипаж Кристофера и Артура Блэков, управляющий спортивным родстером «Остин» 1937 года выпуска, передает агентство городских новостей «Москва».
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