Сотрудники МЧС полностью ликвидировали открытое горение в Мытищах
• 16:18 • 11 июля 2019
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Точная причина пожара выясняется
Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»
Открытое горение в районе Мытищ удалось полностью ликвидировать. В настоящий момент сотрудники МЧС проводят проливку и разбор пострадавших конструкций.
— На 15:43 у нас ликвидация открытого горения полностью. Проводятся следственные мероприятия с привлечением СК, — говорится в заявлении начальника главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Подмосковью Сергея Полетыкина.
На месте продолжается работа экстренных служб, передает агентство городских новостей «Москва».
Ранее стало известно, что еще одно административное здание и склад из легких металлических конструкций загорелись рядом с ТЭЦ «Северная»
Читайте также: Еще одно здание и склад загорелись около ТЭЦ в Мытищах
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