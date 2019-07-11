Как приготовить соус к шашлыку
Кисло-сладкий
— Темный виноград 250 г
— Сахар 150 г
— Вода 200 мл
— Специи
Очень простой в приготовлении соус, который прекрасно подойдет к говядине и курице. Воду вскипятить и опустить туда виноград прямо на ветке. Через 20 минут добавьте сахар и специи. Варите до полного загустения. Затем снимите с огня и тщательно процедите сквозь сито, чтобы в соусе не было ни кожуры, ни косточек.
Ткемали
— Слива 1 кг
— Перец чили 1 шт.
— Сахар 3 ч. л.
— Соль 2 ч. л.
— Травы: кориандр, укроп, кинза, чеснок
Прекрасно подходит к рыбе и мясу. Варим сливу вместе с косточками 20 минут. Достаем косточки, сливу перетираем через сито. Травы мелко рубим и добавляем к сливам. Кладем сахар и соль. Фруктовое пюре ставим на огонь и варим 10 минут. Для вкуса можно добавить щепоть шафрана.
Брусничный
— Брусника 300 г
— Сахар 1/2 ст. л.
— Вода 500 мл
— Корица 1/2 ч. л.
— Крахмал 5 г
— Красное вино 50 мл
Идеален к свинине. Ягоды промыть, залить водой и прокипятить. Слить отвар, ягоды протереть сквозь сито и вновь поставить на огонь. Добавить крахмал, сахар, корицу и вино. Проварить буквально несколько минут.
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