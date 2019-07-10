Хочется солененького: три необычных способа мариновки огурцов

У многих хозяек уже имеются свои, проверенные способы. Но всегда же хочется что-то новенького. Поэтому «Вечерка» рассказывает о необычных рецептах домашних заготовок огурцов.

Камышинские

На трехлитровую банку:

— Некрупные огурцы — 1,7 кг;

— Листья черной смородины, вишни — 4–6 шт.;

— Зелень укропа — 2–3 веточки;

— Корень хрена — 5–6 кусочков;

— Чеснок — 4–5 зубчиков;

— Лавровый лист — 4–5 шт.;

— Черный перец — 5–6 горошин.

Огурцы плотно уложите вертикально в банку, залейте горячим рассолом так, чтобы он полностью их покрывал, и оставьте их в темном, прохладном месте на 4–5 суток. Затем рассол нужно слить, а сами овощи в банке необходимо промыть холодной водой. Огурцы залейте новой порцией закипевшего рассола и сразу закатайте банки.

Смородиновые

— Огурцы — 600 г;

— Чеснок — 2 зубчика;

— Лук репчатый — 1 шт.;

— Смородина красная — 1,5 ст.;

— Перец черный горошек — 3 шт.;

— Гвоздика — 3 шт.;

— Вода — 1 л;

— Сахар — 1 ст. л.;

— Соль — 2,5 ст. л.

На дно банки уложите специи, а следом — огурцы. Полстакана красной смородины очистите от веточек, вымойте, распределите их между огурцами. Налейте в емкость горячий рассол, накройте крышками и стерилизуйте 8–10 минут. Затем банки надо закатать и укутать.

По-корейски

— 2 кг огурцов;

— 3 головки репчатого лука;

— 3 сладких перца;

— 3 помидора;

— Головка чеснока;

— Соль;

— Черный молотый перец;

— Растительное масло.

Вымытые огурцы надо нарезать соломкой, посолить и оставить на пару часов. После того как они дадут сок, отжать. Затем обжарьте на растительном масле нарезанный кольцами лук, добавьте нашинкованные перцы и помидоры. Тушите около 15 минут.

В полученную овощную смесь положите порубленный чеснок и черный перец, смешайте ее с огурцами и уложите в банки. Накройте их крышками, поставьте в большую кастрюлю с водой, стерилизуйте полчаса, затем закатайте.

Кстати, некоторые хозяйки добавляют при заготовке огурцов бархатцы, вишню, крыжовник, яблоки. Так они получаются невероятно хрустящими и особенно ароматными.

Кабачки со вкусом груздей

На 1,5 кг очищенных кабачков нужно 150 г моркови, укроп, петрушка, 4–6 зубчиков чеснока, 3 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли, 1 ч. л. молотого черного перца, 50 мл растительного масла, 50 мл 9-процентного уксуса. Нарежьте кабачки небольшими кубиками, удалите семена. Морковь — тонкими кружочками. Порубите укроп, петрушку, чеснок.

В миску выложите все овощи и зелень. Добавьте сахар, соль, перец, масло и уксус. Перемешайте, накройте крышкой и оставьте на 3 часа. Разложите заготовку по банкам, поставьте их в кастрюлю с водой и стерилизуйте после закипания 15 минут. Закатайте банки, переверните, укутайте.

Как правильно приготовить и долго сохранить

Для того чтобы заготовки не оказались невкусными, нужно соблюдать несколько правил.

Дубовые, вишневые и смородиновые листья помогают продлить срок хранения домашних консервов и улучшают их вкус, а если их перекладывать между овощами, то это поможет сберечь их плотную консистенцию. Выбирайте огурцы для соления с черными, а не с белыми пупырышками. Желательно их сортировать по сорту и величине. Огурцы, снятые с грядки утром, лучше всего подходят для консервации. Их можно промыть хорошенько и не нужно вымачивать.

Плоды с тонкой кожицей и небольшого размера получаются наиболее вкусными. В зависимости от рецепта, кроме соли, в рассол для огурцов добавляют дополнительные компоненты: хрен, чеснок, укроп, листья черной смородины, дуба, вишни, черный перец.

Специй не должно быть больше шести процентов от общей массы. Идеальным местом для хранения считается погреб. Максимально домашние заготовки можно хранить два года.

Читайте также: Огурцы любят конкуренцию