Количество маломобильных пассажиров поездов выросло на 76,3 процента

За последние полгода количество пассажиров с ограниченными возможностями в поездах дальнего следования увеличилось на 76,3 процента. Отмечается, что всего 114,6 тысячи маломобильных пассажиров воспользовались услугами этого вида транспорта.

— Поездами дальнего следования ФПК перевезены порядка 97 тысяч маломобильных пассажиров, в высокоскоростных поездах «Сапсан» — 17,6 тысячи человек, — сообщили в пресс-службе РЖД.

Сейчас на сети железных дорог страны активны 806 пассажирских вагонов. В них есть специальные купе для людей с ограниченными возможностями. В этом году планируется запустить еще 11 таких вагонов и добавить специальные купе в 129 вагонов.

— Если в составе пассажирского поезда дальнего следования отсутствует вагон с купе для лиц с ограниченными физическими возможностями, он может быть включен в него по заявке пассажира, поданной через Центр содействия мобильности РЖД или билетную кассу, — отметили в пресс-службе.

Напомним, что уже в течение двух лет маломобильные пассажиры поездов пользуются специальными скидками на проезд — от 40 до 50 процентов.

Кроме того, россиянин с ограниченными возможностями может дистанционно (через Интернет) приобрести электронный билет на специально оборудованные места. Для этого нужно зарегистрироваться в Центре содействия мобильности РЖД. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

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