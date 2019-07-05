Общественники оценили доступность паллиативной помощи в России

Общероссийский народный фронт провел мониторинг «Регион заботы», в рамках которого оценил доступность и эффективность паллиативной помощи в России — помощи пациентам с опасными для жизни заболеваниями и членам их семей.

Руководитель проекта и глава Московского многопрофильного центра паллиативной помощи столичного департамента здравоохранения Нюта Федермессер отметила, что показатели доступности паллиативной помощи в стране — от семи до 36 процентов, в зависимости от региона, хотя по числу коек на 100 тысяч человек населения большинство субъектов РФ соответствуют мировому стандарту или даже превосходят его.

Однако в реальности большая часть паллиативных коек используется не по назначению — таковы результаты проверки в 132 учреждениях здравоохранения и 78 учреждениях социальной защиты. До 85 процентов коек заняты одинокими пожилыми людьми и инвалидами, лицами без определенного места жительства — то есть теми, кто нуждается в реабилитации, сестринском уходе, социальной помощи, но не паллиативной.

Что касается оказания паллиативной помощи на дому, в России до сих пор не создана необходимая инфраструктура, рассказывает Федермессер: не хватает транспорта, не выстроена система взаимоотношений между специалистами и пациентами, недостаточно квалифицированных работников.

О выявленных проблемах в данной сфере авторы исследования сообщили вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, курирующей в кабмине социальную сферу, пишут «Известия».

Напомним, президент России Владимир Путин утвердил стратегию развития здравоохранения РФ до 2025 года — в ней в числе прочего отмечается недостаточное развитие в стране системы паллиативной помощи.

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