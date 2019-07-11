Путин отреагировал на предложение о расширении «нормандского формата»
Российская Федерация никогда не отказывалась от возможности расширения «нормандского формата». Тем не менее о проведении переговоров по данному направлению можно будет говорить только тогда, когда завершится процесс окончательного формирования правительства Украины и пройдут выборы в парламент. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
— Мы никогда не отказывались ни от одного из предложенных форматов, в том числе от расширения «нормандского формата», — заявил глава государства.
При этом президент подчеркнул, что данная встреча должна быть должным образом подготовлена и на данный момент неизвестна реакция на подобное приглашение других участников предложенного формата, передает ТАСС.
Напомним, что в понедельник, 8 июля, президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook обратился к Владимиру Путину с предложением провести встречу в Минске, к которой присоединятся посредники от США, Франции, Германии и Великобритании.
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