Зеленский призвал ВСУ жестко реагировать на провокации в Донбассе
В связи с обстрелом в Гранитном президент Украины Владимир Зеленский поручил начальнику Генштаба Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку усилить активность военных по обезвреживанию «диверсионных групп» в Донбассе. Текст соответствующего заявления был опубликован на сайте пресс-службы главы государства.
ВСУ было поручено «мгновенно и жестко» реагировать на попытки вооруженных провокаций. Кроме того, президент заявил, что он считает обстрел в Гранитном попыткой сорвать Минский процесс.
Напомним, что ранее колонна, в которой находился глава подконтрольной Украине Донецкой области, попала под обстрел. В результате происшествия погиб один военнослужащий, еще один получил ранение. Это произошло неподалеку от южной окраины Гранитного.
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