Ангела Меркель заявила, что ответственно следит за своим здоровьем
Канцлер Германии Ангела Меркель после третьего случившего приступа дрожи дала комментарии относительно своего здоровья. По ее словам, она ответственно относится к своему состоянию и следит за ним.
— Вы можете исходить из того, что я отдаю себе, во-первых, отчет об ответственности моей должности и веду себя соответственно в вопросах, которые относятся к моему здоровью, — подчеркнула Ангела Меркель.
Она также добавила, что как человек имеет большой личный интерес к тому, чтобы оставаться здоровой, передает РИА Новости.
Напомним, что за последний месяц канцлер Германии уже трижды испытывала приступы дрожи во время официальных встреч. В последний раз это произошло во время ее общения с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.
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