Врач назвала болезнь, из-за которой Меркель могут преследовать приступы дрожи
У канцлера Германии в третий раз за последнее время случился приступ неконтролируемой дрожи. Произошло это в ходе встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине.
Ранее Ангела Меркель дважды была замечена в таком же состоянии. Приступы произошли при встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и во время речи канцлера в честь вступления в должность министра юстиции ФРГ.
«Вечерняя Москва» выяснила у врача-терапевта Марины Анисимовой, на признаки какой болезни указывают подобные симптомы.
— Вариантов много, не могу утверждать точно, однако подобные симптомы указывают на серьезные нарушения в организме. Вполне вероятно, что у канцлера развивается болезнь Паркинсона, — рассказала терапевт.
Отметим, что последствия болезни Паркинсона при несоблюдении указаний врачей трагичны. Как сообщает портал Городской поликлиники №2 Департамента здравоохранения города Москвы, болезнь является неизлечимой, на последней стадии человек не может говорить и самостоятельно принимать пищу.
Напомним, на вопрос журналистов о состоянии Ангела Меркель ответила, что чувствует себя здоровой.
— Я чувствую себя хорошо, мое здоровье в порядке. Вам не следует беспокоиться по этому поводу, — заявила Меркель.
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