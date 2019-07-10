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Ангела Меркель снова испытала приступ дрожи на официальном мероприятии

Ростислав Зубков
• 14:45 • 10 июля 2019
Политик задрожала в ходе встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине
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Политик задрожала в ходе встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине
Фото: HAYOUNG JEON/ТАСС

Канцлер Германии Ангела Меркель в третий раз за месяц испытала приступ тремора на официальном мероприятии. 10 июля, в среду, политик задрожала в ходе встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине.

Позднее в кабмине ФРГ заявили, что канцлер в порядке и поводов для беспокойства нет.

Впервые у Меркель случился приступ 18 июня, когда она принимала украинского лидера Владимира Зеленского. Окружающие заметили недомогание, но никто не решился подойти и помочь, видимо, опасаясь нарушить протокол.

27 июля произошел аналогичный случай: политик почувствовала себя дурно на приеме у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

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