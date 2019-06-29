Путин подсказал дорогу «потерявшейся» Меркель
На кадры со встречи канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина попал момент, где Меркель перепутала место, на которое должна была сесть. Встреча лидеров государств прошла на саммите «Большой двадцатки» в Осаке.
Согласно видеозаписи, Ангела сверила часы с Путиным, а затем пошла не в ту сторону. Президент РФ подсказал растерявшейся Меркель дорогу и пригласил сесть с другой стороны стола.
Напомним, что проблемы со здоровьем были замечены у Ангелы Меркель еще 18 июня, когда у нее случился приступ дрожи на встрече с Владимиром Зеленским. Затем приступ повторился 27 июня на приеме у немецкого лидера Франка-Вальтера Штайнмайера.
Врачи предположили, что у канцлера ФРГ может быть ишемический тремор или падение глюкозы, однако сама Меркель заявила, что с ней все в порядке.
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