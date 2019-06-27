Врачи рассказали о возможных причинах «крупной дрожи» Ангелы Меркель
Здоровье канцлера Германии Ангелы Меркель не должно вызывать беспокойства. Об этом сообщил немецкий врач общей практики и окружной председатель Баварской ассоциации врачей Якоб Бергер.
Медицинский специалист оценил состояние здоровья Меркель и сказал, что причин для ухудшения самочувствия канцлера может быть множество. Одну из версий, связанную с болезнью Паркинсона, доктор сразу опроверг, сказав, что при этом заболевании тремор намного слабее и незаметнее.
— Все прошло слишком быстро, Меркель сразу смогла продолжить работу, — передает слова Бергера Focus.
В свою очередь, российский кардиолог и герантолог Юрий Конев предположил, что у канцлера Германии может быть ишемический тремор.
— Это может быть ишемический тремор или падение глюкозы, — цитирует врача Daily Storm.
Напомним, что Ангела Меркель сначала плохо почувствовала себя на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Позже канцлер объяснила свое состояние обезвоживанием.
Затем Меркель испытала приступ дрожи на переговорах с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.
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