«Лежачих полицейских» установят на улице Косыгина
В Центре организации дорожного движения сообщили, что в столице в этом году планируется установка «лежачих полицейских».
О мерах, предпринимаемых для безопасности столичных автомобилистов и мотоциклистов, сообщила пресс-служба ЦОДД.
— На улице Косыгина в этом сезоне уже произошли два ДТП с мото, в которых пострадали два человека, — говорится в новости организации.
На Косыгина в этом сезоне уже произошло 2 ДТП с мото, в которых пострадали 2 человека. В этом году там планируется установить "лежачие полицейские", чтобы сделать движение спокойнее и безопаснее. pic.twitter.com/kqK7Pqvtf7— ЦОДД (@gucodd) 11 июля 2019 г.
После того, когда «лежачие полицейские» появятся на улице Косыгина, движение транспорта станет безопаснее.
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