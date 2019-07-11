Эксперты рассказали о росте цен на аренду жилья в курортных городах
• 17:18 • 11 июля 2019
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Самые дорогие квартиры в Сочи и Ялте
Фото: Наталия Нечаева, "Вечерняя Москва"
Снять квартиру на российских курортах в летний сезон примерно так же дорого, как в столице. Эксперты отмечают, что на цены повлиял растущий туристический поток.
Также владельцы квартир делают наценку за "вид на море". Дороже всего отдыхать с видом на море в Ялте, более экономные варианты можно найти в Туапсе и Евпатории.
Туапсе предлагает самые доступные однокомнатные квартиры у моря. Цена аренды составляет 1 430 рублей в сутки. Чуть выше цена в Евпатории - 1640 рублей и Судаке - 1710 рублей.
Самые дорогие однокомнатные квартиры можно снять в Сочи - 2090 за сутки и в Ялте - 2310 рублей, сообщает "Российская газета".
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