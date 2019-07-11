Экс-вратарь сборной России уйдет с поста министра спорта Северной Осетии
Бывший вратарь сборной России по футболу Владимир Габулов покинет пост министра спорта Северной Осетии. Об отставке он сообщил в своем Instagram-аккаунте.
— Вчера я подал заявление об отставке с поста министра физической культуры и спорта РСО-Алания. В ближайшее время по приглашению учредителя ФК «Алания Владикавказ» Данила Гуриева я перейду на должность президента клуба. Работать буду на общественных началах, то есть без оплаты труда, — написал Габулов.
В администрации правительства Северной Осетии отметили, что указ об отставке еще не был подписан главой республики Вячеславом Битаровым.
Габулов возглавлял минспорта Северной Осетии с ноября 2018 года. Накануне он принял участие в презентации возрожденной «Алании». Новым тренером клуба станет бывший футболист ЦСКА, «Динамо» и «Краснодара» Спартак Гогниев. «Алания» прекратила существование в 2014 году из-за банкротства, пишет РБК.
Читайте также: Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора от Челябинской области