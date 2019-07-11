Сенсорная комната и IT-стена появятся в столичном центре помощи детям

В Москомэкспертизе согласовали проектную документацию на проведение комплексного капитального ремонта Городского психолого-педагогического центра, который находится под ведомством Департамента образования Москвы. О проведении работ сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Центр располагается в районе Выхино-Жулебино. Он был создан с целью оказания психологической, педагогической и социальной помощи детям, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

— Специалисты центра не только проводят специальные консультации, но и помогают гармоничному развитию, социализации детей, своевременному выявлению и коррекции особенностей в их развитии, проводят различные занятия, нацеленные, в частности, на предупреждение и преодоление трудностей обучения, — сообщил Валерий Леонов.

По итогам работы специалисты проведут комплексную отделку, заменят входные окна и двери, обновят входную группу. После капитального ремонта в здании центра заработают игровая зона, комнаты с IT-стеной и сенсорная. Здесь смогут заниматься дети с различными категориями нарушений.

В центре оборудуют зону творчества и обучения по программе «Монтессори» Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Кроме того, в центре оборудуют зону творчества и обучения по программе «Монтессори». Также появятся творческая мастерская для занятий акварелью, зоны для адаптивной физкультуры и помещения для индивидуальных занятий. В залах лего-конструирования запустят инженерно-математический практикум. Будет предусмотрена также зона для гиперактивных детей. Она включит сенсорные помещения, музыкальный кабинет и залы со специальными тренажерами.

— В здании будут оборудованы кабинеты специалистов: врача-педиатра, психолога, дефектолога, логопеда и нейропсихолога, в том числе оснащенные аппаратными комплексами психофизиологического тренинга и коррекции разнообразных функциональных расстройств. Будут созданы также конференц-зал на 42 посадочных места и переговорная, — сообщил Валерий Леонов.

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