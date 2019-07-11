Сын Анджелины Джоли собирается взять под опеку братьев и сестер
Мэдокс Джоли-Питт собирается подать в суд на свою мать Анджелину Джоли с целью признать его опекуном.
Молодой человек сообщил, что его родители находятся в постоянном конфликте. Он считает, что вечный негатив в доме плохо влияет на маленьких детей.
Парню будет нелегко добиться своего, ведь, скорее всего, впереди у семьи большое количество заседаний. Суду предстоит решить финансовые вопросы родителей и их детей.
Стало известно, что сама Джоли выступает против того, чтобы бывший муж был полноправным опекуном. Именно это является главной причиной скандалов между экс-супругами. СМИ сообщают, что актриса целенаправленно настраивает наследников против отца.
Напомним, что Джоли и Питт официально развелись весной 2019 года, пишет «Экспресс газета».
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