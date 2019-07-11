Появилось видео прогулки Зеленского по зоне отчуждения в Чернобыле
Президент Украины Владимир Зеленский посетил Чернобыль, где прогулялся по зоне отчуждения. Видео, являющееся частью ролика по итогам визита главы государства в Киевскую область, было опубликовано на его официальном канале в YouTube.
На кадрах видно, как Владимир Зеленский возлагает цветы к мемориалу жертвам аварии на Чернобыльской АЭС, а потом гуляет по Припяти. По словам президента, территория может быть показана туристам, историкам, ученым и экологам.
Президент Украины в среду, 10 июля, подписал указ, который изменяет порядок пребывания в зоне отчуждения. Она будет открыта для туристов, также будет снят запрет на съемку. В день подписания соответствующего документа в эксплуатацию был введен новый защитный саркофаг над разрушенным реактором № 4.
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