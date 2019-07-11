Всемирный день шоколада: чем полезен и зачем ему сало
В последнее время его все активнее используют в качестве соуса для самостоятельных и вполне серьезных блюд. Горьковатый вкус настоящего шоколада добавляет пикантности и салатам, и жареному мясу, и блюдам молекулярной кухни.
Кстати, в итальянской коммуне Викофорте работает ресторан шоколатье Сильвио Бессона. Мастер использует всем привычное лакомство в необычных ипостасях, добавляя его к рыбным блюдам, сэндвичам и другим блюдам.
А на Украине в шоколад «облачили» свой национальный символ — сало. Такая то ли закуска, то ли десерт выпускается во Львове. Говорят, это вкусно. Но то, что необычно — совершенно однозначно.
Нередко из шоколада делают фонтаны, которыми сейчас очень модно украшать праздники. Он широко используется в косметологии для масок, обертываний и ванн.
Медики же говорят, что плитка шоколада легко заменит некоторые лекарства. Это и профилактика артериальной гипертонии, и зубного налета, и источник нужных минеральных веществ. Не забудьте и о главном его свойстве — антидепрессивном. Грустно? Купи шоколадку!
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