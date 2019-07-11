Суд назначил дату рассмотрения дела об угоне лайнера Сургут — Москва
• 18:12 • 11 июля 2019
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Дату заседания назвали в четверг
Фото: Следственный комитет РФ
В Ханты-Мансийском автономном округе суд принял решение о продлении ареста жителю Югры Павлу Шаповалову, которого обвиняют в попытке угона самолета.
Сообщается, что первое заседание по данному делу пройдет 18 июля.
Попытка угона самолета рейса Сургут — Москва совершена 22 января.
Как передает РИА Новости, самолету пришлось совершить вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска, когда пассажир заявил, что вооружен.
Шаповалов требовал развернуть воздушное судно на Афганистан. В общей сложности проведено более 10 экспертиз, по результатам которых установлено, что мужчина невменяем и страдает психическим расстройством.
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