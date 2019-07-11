«Затруднения в сексуальной жизни»: топ-5 российских знаменитостей, склонных обнажаться

Спиной к камере

11 июля Наташа Королева выложила в Сеть откровенное фото: певица, полностью обнаженная, стоит на руках спиной к камере. Этот кадр Королева опубликовала в поддержку Светланы Лободы, которая вчера в своем личном блоге выложила похожий снимок. Чуть позже выяснилось: фотографию Лобода украла у американской йогини, и не просто украла, а еще и подфотошопила, сделав модель на снимке стройнее.

Королева и Лобода не первые из звезд нашей эстрады и кино, кто выкладывает в Сеть (или делает вид, что выкладывает) откровенные снимки. В последнее время такой эпатажной манерой привлекают к себе внимание все больше знаменитостей.

«Во всем виноваты хакеры»

Ярче всех в этом смысле проявил себя Алексей Панин, решивший не ограничиваться только фотографиями. Вот уже несколько месяцев актер шокирует пользователей Сети все новыми видео своих эротических приключений. Правда, как уверяет он сам, во всем виноваты хакеры, взламывающие записывающие устройства и ворующие записи, снятые для личного пользования. На все комментарии злопыхателей Панин отвечает усмешками. По его словам, никого не должно волновать то, чем он занимается в личное время.

Вот уже несколько месяцев Алексей Панин шокирует пользователей Сети все новыми видео своих эротических приключений Фото: Официальная страница Алексея Панина в instagram (https://www.instagram.com/alexey_panin_official/)

Самый откровенный шпагат

Менее ярко, но чуть более красиво для своих поклонников позирует балерина Анастасия Волочкова, блог которой переполнен фотографиями артистки, делающей шпагат в самых откровенных нарядах. В интервью журналистке Ксении Собчак Волочкова призналась, что ее тело уже настолько привыкло к постоянным растяжкам, что без них она чувствует себя некомфортно. Кстати, не так давно балерина добилась определенных успехов в своем мастерстве: ее шпагат попал в Книгу рекордов России.

Менее ярко, но чуть более красиво для своих поклонников позирует балерина Анастасия Волочкова Фото: Официальная страница Анастасии Волочковой в instagram (/www.instagram.com/volochkova_art/)

«Я чувствовал себя Волочковой и Басковым»

Сковывать себя лишней одеждой не любит и шоумен Никита Джигурда. Сейчас он, кажется, немного остепенился, зато несколько лет назад вместе с супругой пародировал откровенную фотосессию Николая Баскова и Анастасии Волочковой. Вместе с супругой Джигурда устроил обнаженную съемку и заявил, что на это его вдохновила балерина: «Я чувствовал себя Волочковой и Басковым взятыми вместе. Спасибо Анисиной (экс-супруга шоумена) голой за понимание чести!» — заявил тогда Джигурда.

Сейчас Никита Джигурда немного остепенился Фото: Официальная страница Никиты Джигурды в instagram (https://www.instagram.com/instadzhigurda/)

«Стеснение пропало»

В позировании в стиле «ню» был замечен даже Филипп Киркоров. Недавно король отечественной поп-сцены выпустил клип на песню «Стеснение пропало», где решил освободиться от всех навязанных обществом рамок. В клипе он рвет одежду на себе и уверенно в одних носках уходит из кадра. Публика, кстати, такой перформанс восприняла неоднозначно. Некоторые пользователи соцсетей даже озаботились психическим состоянием Филиппа Бедросовича.

Недавно король отечественной поп-сцены выпустил клип на песню «Стеснение пропало», где решил освободиться от всех навязанных обществом рамок Фото: Официальная страница Филиппа Киркорова в instagram (https://www.instagram.com/fkirkorov/)

Мнение эксперта

Может ли такая откровенность быть признаком проблем психического характера или же стремление звезд оголяться можно списать на творческий эпатаж? Об этом «Вечерняя Москва» поговорила с психологом-сексологом, доцентом кафедры общей психологии и истории психологии Московского гуманитарного университета Андреем Полянским.

— Это не раскрепощенность, а некоторая проблемная ситуация, когда привлечь к себе внимание у человека получается только телом. У людей, стремящихся демонстрировать свои обнаженные и полуобнаженные тела, есть проблемы в нарушении сексуальности. Такое встречается даже у красавиц и красавцев.

— А не может быть такого, что человек просто открыт миру, раскрепощен, не испытывает комплексов?

— Знаете, в первую очередь человек раскрепощен мозгами. Открыт — но в общении, в действии, в эмоциях, в получении знаний и так далее. Как правило, при коммуникации с теми, кто пытается показать, что открыт телесно, мы наблюдаем затруднения в сексуальной жизни и в общении. Сюда же и неуверенность в себе, наличие проблем с самооценкой. Часто такие люди демонстрируют свои откровенные фото как раз для того, чтобы поднять ее. И прячут свою внутреннюю сущность, боясь оказаться уязвимыми.

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