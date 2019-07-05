Группа «На-На» представила новый провокационный клип
Российская музыкальная группа «На-На» поделилась новым клипом. В этом году коллектив отмечает 30 лет с момента основания.
Премьера клипа, получившего название «Считаю медленно до ста», состоялась в пятницу.
В ролике артисты находятся в бассейне. Во время съемок исполнителям пришлось почувствовать себя мастерами спорта по синхронному плаванию. Они очень долгое время готовились к съемкам, тренируясь в бассейне.
Под видео появилось много комментариев, в числе которых позитивные.
— Классный клип. Молодцы. Это ж сколько труда, сил и тренировок было вложено, — заметили зрители.
— Потрясающий и неожиданный клип от любимой группы, — пишут в комментариях.
Советская и российская поп-группа была основана в Москве продюсером Бари Алибасовым в 1989 году. Из основного состава в ней остались Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин.
Обнажение не впервые присутствует в творчестве подопечных Бари Алибасов. Ранее он признавался, что выпускал на сцену голых людей, например, участников группы «Интеграл», которых продюсировал.
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