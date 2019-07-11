Физтех пригласил школьников попробовать себя в геномной инженерии
С 5 по 16 августа в Московском физико-техническом институте состоится Boot Camp по геномной инженерии. В нем смогут принять участие столичные десятиклассники.
Организатором мероприятия является лаборатория геномной инженерии МФТИ.
Участники попадут в реальную лабораторию, в которой ведутся исследования в области геномной инженерии. Десятиклассники прослушают лекции по геномной инженерии, биоинформатике, молекулярной и клеточной биологии, узнают об основных методах CRISPR/Cas9, трансфекции, клонировании и ПЦР.
Кроме того, там будут практические занятия, где можно применить полученные знания.
Как рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, данный проект подходит только для жителей Москвы и области, но его география в будущем будет расширена.
Участие бесплатное, передает агентство городских новостей «Москва».
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