Эксперт рассказал, как выбрать секцию для ребенка

Выбирая спортивное направление, прежде всего обратите внимание на способности ребенка, советует физиолог, эксперт Лиги здоровья нации Михаил Баландин.

— Дети сами своими играми показывают, что им нравится. Кто-то любит силовые упражнения, кто-то много бегает. Подвижному ребенку подойдут спортивные игры и единоборства, а замкнутому — индивидуальные виды спорта, например легкая атлетика.

Определившись с направлением, изучите информацию о тренере. При этом заставлять ребенка ходить в секцию через силу не стоит. Это может в будущем вызвать негативное отношение к спорту в целом.

Бросать физические занятия совсем — тоже не лучший вариант. Эксперт советует договориться с ребенком: он перестанет ходить в одну секцию, но выберет себе что-то взамен. Идеально, если школьник посещает 2–3 секции сразу. Тогда он развивается всесторонне.

Первые в мире

В начале 2000-х годов Россия стала первой страной в мире, которая официально признала отдельным видом спорта киберспорт — командное и индивидуальное соревнование на основе видеоигр. В Москве даже проводятся соревнования по этому виду спорта среди школьников, их подготовка — отдельный этап.

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ЭТО НАМ ПО СИЛАМ

— Футбол. С 5–7 лет. Развивает сердечно-сосудистую систему ребенка, тренирует все группы мышц (кроме ручных и плечевого пояса), развивает координацию, ловкость, а еще быстрое мышление.

— Хоккей. 3–4 года. С этого возраста можно ходить в подготовительную группу, где научат катанию на коньках, а с 6–7 лет — начать полноценные тренировки. Хоккей улучшает физическую форму, помогает в лечении и профилактике многих заболеваний, тренирует все мышцы и укрепляет опорно-двигательный аппарат.

— Гимнастика. С 5 лет. Формирует у детей правильную и красивую осанку, развивает гибкость, помогает бороться со сколиозом на начальных стадиях и решить проблему с косолапостью.

— Плавание. С 5 месяцев. Грудничковое плавание способствует активному индивидуальному развитию ребенка, расслабляет мышцы тела и помогает родителям понять, нравится ли ребенку вода. А с 5 лет можно уже начинать серьезные занятия.

— Баскетбол/Волейбол. С 8–9 лет. Занятия этим видом спорта влияют на все группы мышц, укрепляя вместе с тем нервную, сердечно-сосудистую и дыхательную системы, снижает риск заболеваний.

— Лыжный спорт. С 5–6 лет. Во время занятий задействуются все группы мышц, особенно ног и пресса. Такой вид спорта формирует правильное дыхание, закалку, улучшает иммунитет.

СПРАВКА

В специализированном центре Департамента спорта Москвы можно пройти тестирование. Оно поможет определить с 50-процентной вероятностью направление спорта, которое больше всего подходит ребенку. Записаться на тестирование можно на официальном сайте мэра Москвы mos.ru.

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