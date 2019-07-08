«От мала до велика»: тысячи москвичей сдали нормы ГТО на форуме «Мой район»

Первый столичный форум «Мой район» прошел в Гостином Дворе с 4 по 6 июля. Одной из главных тем фестиваля стал здоровый образ жизни горожан. Корреспондент «Вечерней Москвы» пристально следил за тем, как юные и взрослые москвичи под крышей исторического здания сдавали нормативы ГТО и соревновались в различных видах спорта.

Спортивные площадки в Гостином Дворе стали настоящим магнитом для посетителей первого форума «Мой район». За три дня их посетили тысячи москвичей совершенно бесплатно.

Организаторы праздника создали настоящий стадион под крышей, где можно было сыграть в футбол на искусственной траве, в хоккей на пластиковом льду, проявить себя в уличном баскетболе, на рампе для скейтбордистов, на спортивных снарядах для воркаута и даже сдать нормы ГТО у стенда Департамента спорта города Москвы.

— Сотни человек со всех районов Москвы ежедневно приходили на форум, чтобы сдать нормы ГТО по шести видам спорта, среди которых — подтягивание, рывок гири, стрельба в тире, прыжок в длину с места и отжимание, — рассказал специалист центра «Экстрим» Москомспорта Олег Епифанов. — В заключительный день форума показал класс 78-летний ветеран спорта Сергей Иванов: он подтянулся на турнике 12 раз и заслужил аплодисменты гораздо более юных участников спортивного праздника.

Спортивные площадки в Гостином Дворе стали настоящим магнитом для посетителей первого форума «Мой район» Фото: Борис Бухтияров, специально для «Вечерней Москвы»

— Меня удивило, что во время форума на спортплощадки приходили москвичи, которые сдавали ГТО лет 50 назад и для своего удовольствия выполняли спортивные элементы, которые не под силу многим 20-летним, — восхитилась старшим поколением инструктор по адаптивной физкультуре 19-летняя Дарья Слепова. — Форум хорош тем, что все его гости могли не только заняться спортом, сыграть в различные игры, но и просто потанцевать, покушать на фудкорте, посетить концерт, стать полноценными участниками праздника.

Более того, специалисты Москомспорта во время форума помогали родителям определить, к занятию каким видом спорта у ребенка от шести до 12 лет есть предрасположенность. То есть прямо в Гостином Дворе свой первый шаг к спортивной славе могли сделать будущие хоккеисты Александры Овечкины и шахматисты Анатолии Карповы.

— Бывает, что приходят к нам на тестирование дети, которые уже занимаются тремя или четырьмя видами спорта и все они им нравятся, но наступает момент, кода нужно определиться со своим видом спорта, — рассказала Екатерина Буткова, куратор проекта «Помощь родителям в выборе вида спорта для детей» Центра спортивных технологий Москомспорта. — Когда речь идет о большом спорте, нельзя распыляться. Особенно наша помощь нужна, если родителей и детей не устраивает вид спорта, которым ребенок занимается.

На форуме можно было сыграть в футбол на искусственной траве, в хоккей на пластиковом льду и проявить себя в уличном баскетболе Фото: Борис Бухтияров, специально для «Вечерней Москвы»

Всего во время первого форума «Мой район» в Гостином Дворе на 20 интерактивных площадках фестиваля состоялось 40 мастер-классов, и более 250 спикеров — специалистов в своих областях — поделились с москвичами информацией, как улучшить качество жизни и шагать по Москве и по жизни долгие годы сильными, здоровыми и успешными.

Ирина Гордина-Невмержицкая, директор форума «Мой район»:

— Деятельность всех департаментов правительства Москвы нашла свое отражение на форуме. Здесь мы не просто представляем интегральную программу мэра Москвы «Мой район», которая распространяется на все районы города, но и в буквальном смысле даем горожанам возможность потрогать руками и почувствовать результаты данной программы. Форум «Мой район» своего рода ВДНХ этой программы, и лучшего места для демонстрации ее успешного воплощения в жизнь, чем Гостиный Двор в центре столицы, наверное, не придумать.

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