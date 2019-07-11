Центр Рошаля сообщил об улучшении состояния девочки из Ингушетии

Девочка, привезенная в Москву на лечение из Ингушетии, чувствует себя лучше и ест мороженное. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

— Самочувствие Аиши Ажиговой улучшается. Девочка стала активнее и начала лучше есть, в том числе и мороженое. Комплексная терапия продолжается, — указано в сообщении центра.

Процесс лечения ребенка проходит под постоянным контролем департамента здравоохранения Москвы и министерства здравоохранения Российской Федерации.

Сообщается, что институт получает множество предложений о помощи как из России, так и из стран ближнего и дальнего зарубежья, передает Агентство городских новостей «Москва».

Напомним, что 4 июля в детскую больницу в Назрани доставили ребенка 2012 года рождения с большим количеством травм. По факту произошедшего завели уголовное дело.

Спустя некоторое время девочку перевезли в столицу — в Научно-исследовательский Институт неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Вскоре тетя избитой девочки была арестована, ее подозревают в нанесении увечий.

Известно, что ребенок рос в ее семье. При этом никаких документов об опеке оформлено не было.

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