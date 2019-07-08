Подозреваемая в избиении девочки из Ингушетии женщина расплакалась в суде
Мака Ганиева, тетя избитой девочки из Ингушетии Аиши, которую подозревают в нанесении ребенку телесных повреждений, заплакала во время судебного разбирательства.
Женщина признала, что наказывала племянницу, но не поднимала на нее руку. Ганиева не смогла объяснить происхождение на теле ребенка ножевых ран и укусов. Аргументировала женщина только ожоги девочки. Она сказала, что Аиша села в кастрюлю с горячим бульоном, передает портал «Вести.ру».
Пострадавшую доставили 4 июля в больницу Назрани. На теле ребенка было множество повреждений. Девочка после смерти родителей жила у тети, она объяснила наличие травм случайностью.
Затем, 5 июля, ребенка привезли в Москву. О состоянии Аиши высказывался лично президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.
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