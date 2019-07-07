Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
• 10:27 • 7 июля 2019
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По словам медицинских специалистов, улучшения в состоянии верхних конечностей нет, несмотря на проведение комплексной терапии
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»
Представители пресс-службы Научно-исследовательского института Неотложной детской хирургии и травматологии рассказали, что состояние избитой девочки из Ингушетии остается тяжелым.
По словам медицинских специалистов, улучшения в состоянии верхних конечностей нет, несмотря на проведение комплексной терапии.
- Выражен сухой некроз пальцев правой кисти и грубые изменения мышц плеча и предплечья. Решено в настоящий момент от операции воздержаться для четкого определения жизнеспособности тканей, - рассказали корреспонденту «Вечерней Москвы» в НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии.
Новость дополняется.
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