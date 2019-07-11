Сергей Собянин провел ряд кадровых перестановок
В четверг, 11 июля, мэр Москвы Сергей Собянин провел ряд кадровых перестановок. Соответствующие распоряжения опубликованы на официальном сайте мэра Москвы.
На должность заместителя руководителя Департамента капитального ремонта Москвы назначен Сергей Александрович Мельников. С ним заключен служебный контракт на пять лет. Этим же распоряжением Сергей Мельников освобожден от должности заместителя руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы — руководителя контрактной службы.
Согласно еще двум распоряжениям, назначены сразу два заместителя начальника Московской административной дорожной инспекции. Должности заняли Сергей Владимирович Разоренов и Анатолий Анатольевич Сорокин. С каждым из них заключены служебные контракты сроком на три года.
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