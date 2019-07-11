Владимир Путин принял отставку губернатора Севастополя
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым от должности освобождается Дмитрий Овсянников, губернатор Севастополя. Соответствующую информацию предоставил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
— Президент принял отставку Овсянникова по собственному желанию, — сообщил он.
На место временно исполняющего обязанности главы региона в соответствии с подписанным указом был назначен Михаил Развожаев, в 2018 году временно исполнявший обязанности председателя правительства Республики Хакасия, передает РИА Новости.
С 18 декабря 2018 года Михаил Развожаев является руководителем исполкома общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию».
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