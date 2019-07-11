Владимир Путин впервые поговорил по телефону с Владимиром Зеленским
Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский впервые провели телефонные переговоры в четверг, 11 июля.
Как рассказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков, переговоры состоялись по инициативе украинской стороны.
— Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц, — заявил Песков.
Кроме того, президенты поговорили о возможности продолжения контактов в «нормандском формате», говорится на сайте Кремля.
Данный разговор стал для них первым с момента, когда Зеленский вступил на пост украинского президента. Он одержал победу во втором туре. Выборы прошли на Украине в этом году.
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