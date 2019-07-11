Пассажиры ЦППК с начала лета перевезли более 80 тысяч велосипедов
С начала лета пассажиры Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) перевезли свыше 80 тысяч велосипедов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель вырос на 8 процентов.
— Больше всего велосипедов провезли на Ярославском, Казанском и Савеловском направлениях, — рассказали в пресс-службе, передает агентство городских новостей «Москва».
Самое популярное время поездок с велосипедами — выходные дни. Для перевозки двухколесного транспорта в вагоне электропоезда требуется приобрести билет. Сделать это можно в кассе или билетном автомате.
— Еще одна возможность провозить велосипеды в электропоездах компании — активировать «Велоопцию», — сообщили в пресс-службе ЦППК. — Это специальное предложение для тех, кто часто ездит на электропоездах и оформляет для проезда абонементы «Ежедневно» на 1 месяц, «Большая Москва», «Выходного дня» на 1 месяц, «Мегаполис плюс», «Город рядом» или «Ежедневно» на 1 месяц + «Большая Москва» в подарок.
Такой сервис дает право на неограниченный провоз велосипедов. Активация услуги доступна в кассах и билетных автоматах компании.
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