Кличко обсудил с Зеленским свою отставку
• 19:37 • 11 июля 2019
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Нынешний глава Киева добавил, что лишение города самоуправления означает, что мэр будет выполнять декоративную функцию
Фото: Скриншот видео с официальной страницы Виталия Кличко в Facebook
Мэр Киева Виталий Кличко обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским свою отставку с поста председателя Киевской городской государственной администрации 10 июля.
— Президент подтвердил слухи, которые ходят уже давно, по разделению полномочий. Он собирается назначить своего человека, — рассказал Кличко.
Нынешний глава Киева добавил, что лишение города самоуправления означает, что мэр будет выполнять декоративную функцию. При этом назначенный президентом председатель администрации по факту не будет нести перед общественностью никакой ответственности, пишет издание «Факты».
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