Кинотелецентр планируют построить в Сокольниках
В районе Сокольники планируется построить кинотелецентр творческого объединения «Красная звезда» Минобороны России. Соответствующее решение одобрила Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), которую возглавляет мэр города Сергей Собянин. Об этом сообщила председатель Москомстроинвеста Анастасия Пятова.
Решение комиссия приняла с учетом публичных слушаний проекта планировки территории в Сокольниках. Ее площадь составляет порядка 14 гектаров. Территория ограничена Третьим транспортным кольцом, проездом № 3898 и полосой отвода Московской железной дороги.
Кроме строительства кинотелецентра, на участке запланирована реконструкция существующего административного здания.
— Суммарная поэтажная площадь этих объектов в габаритах наружных стен составит 75500 квадратных метров. В настоящее время на данной территории имеется смешанная нежилая застройка общей площадью 77900 квадратных метров, — рассказала Анастасия Пятова.
Запуск проекта, по предварительным прогнозам, позволит создать 1,6 тысячи новых рабочих мест.
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