Зеленский выступил против «навязываемой Россией федерализации»
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе прошедшего брифинга с премьер-министром Молдавии заявил, что обе страны не должны допустить навязывания им «федерализации».
— Украина и Молдова объединены одним совместным желанием — чтобы на наших территориях не было российских войск. Также мы не позволим навязывания нам так называемой федерализации, — сказал украинский лидер.
Ранее МИД Украины выражал беспокойство по поводу политической ситуации в Молдавии. В частности, Киев обратился к властям страны с призывом не допустить реализации «российского сценария», передает «Интерфакс-Украина».
О недопустимости федерализации Украины также говорил бывший президент страны Петр Порошенко. Он подчеркнул, что большинство граждан отвергли данный вариант и предпочли ему европейский курс развития.
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