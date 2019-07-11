Главу МВД Крыма отправили в отставку
• 20:19 • 11 июля 2019
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На данный момент экс-глава МВД проживает на территории республики
Фото: Скриншот с видео YouTube (Вести Крым)
Министра внутренних дел по Республике Крым Олега Торубарова освободили от занимаемой им должности. Соответствующую информацию предоставила начальник пресс-службы МВД по региону Ольга Кондрашева.
— Генерал-лейтенант полиции Олег Иванович Торубаров освобожден от занимаемой им должности министра внутренних дел по Республике Крым, — указано в сообщении.
Уточняется, что на данный момент экс-глава МВД проживает на территории республики, он является пенсионером органов внутренних дел РФ, передает РИА Новости.
Олег Торубаров был назначен на должность в августе 2018 года. До этого он руководил Главным управлением МВД России по Алтайскому краю.
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