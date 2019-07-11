Как Москва-река из мелководной превратилась в главную водную артерию столицы

Развитие речного транспорта в Москве началось в эпоху СССР — в начале 1930-х годов. Тогда активно строился Канал Москва — Волга.

— Именно этот канал, по которому волжская вода наполнила мелковатую Москву-реку, сделал возможным превращение главной столичной реки в мощную водную артерию, — рассказывает Александр Васькин.

Тогда же советские инженеры начали производство теплоходов для столицы — впоследствии они даже получили имена: «Москва» и «Москвич». Горожане сразу стали называть их речными трамвайчиками, и эта традиция сохранилась и по сей день.

— Почему трамвайчики? Они были доступны по цене и маневренны. А еще в них были буфет и санузел, — продолжает москвовед.

Постепенно речные трамвайчики стали частью транспортной системы столицы. Москвичи не только отдыхали на них в выходные, но и активно пользовались по будням. Например, чтобы добраться от Коломенского до Парка Горького или до Ленинских гор, как тогда называли Воробьевы горы.

— Я хорошо помню, какие это были замечательные и запоминающиеся поездки! В ветреную погоду люди прятались в салоне, а в солнечные дни — любовались Москвой с открытой площадки теплохода. Для детей это было интереснейшим приключением, — говорит Александр Васькин.

В 1957-м появились новые суда — «Ракеты» на подводных крыльях, или, как говорят в народе, на воздушных подушках. Первую «Ракету» сконструировали на заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде.

Летом того же года главный конструктор теплохода Ростислав Алексеев специально привез его в столицу к Международному фестивалю молодежи и студентов, чтобы горожане прокатились на нем по реке. «Ракеты» передвигались по воде с огромной скоростью. Конечно, их первое появление запомнилось всем.

БЫЛО 1930-е годы. Речной трамвайчик проплывает под Москворецким мостом Фото: PASTVU.RU

Позже, в конце 50-х — начале 60-х, на смену «Ракетам» пришли новые теплоходы с подводными крыльями — «Кометы» и «Метеоры», их также разработал Алексеев. Они оправдывали свои имена — эти судна неслись по воде настолько стремительно, что казалось, будто они не плывут, а летят над речной гладью.

— Эти речные суда украсили Москву-реку, — утверждает москвовед.

На набережных города еще в 1930-х обустроили причалы и пристани с будками для продажи билетов. Во время навигации на Москве-реке судна ходили строго по расписанию.

— И были, что важно, оснащены спасательными средствами. Аварий с тяжелыми последствиями практически не случалось, — подчеркнул Александр Васькин.

Сегодня Москва-река снова может вписаться в систему городского транспорта. И хотя сейчас по ней в основном курсируют частные судна, городские власти задумали сделать водный транспорт общественным. Первый регулярный маршрут планируется запустить в 2021 году — речные трамвайчики пойдут от Киевского вокзала до Нижних Мневников. Маршрут охватит четыре района: Хорошево-Мневники, Филевский парк, Пресненский, Дорогомилово.

— Новый вид транспорта сможет перевозить 1,5 тысячи пассажиров в час. На маршруте будет семь остановок, его протяженность составит десять километров, а время в пути в обе стороны — 104 минуты. Запланированная вместимость судов — 100 человек, — рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Маршрут планируется сделать внесезонным. А оплатить поездку можно будет с помощью карты «Тройка». После того как в апреле открылась навигация на Москве-реке, горожане стали замечать яркие речные трамвайчики. Все они носят цветочные названия — «Подсолнух», «Василек», «Незабудка», «Астра», «Лаванда» и другие — в зависимости от цвета судна. Они ходят по двум маршрутам: от гостиницы «Украина» или от Парка Горького до Новоспасского моста, останавливаясь у Киевского вокзала, спорткомплекса «Лужники», Воробьевых гор, парка «Зарядье» и других знаковых мест столицы.

В 2021 году по Москве-реке пойдут первые десять речных трамвайчиков, которые будут частью общественного городского транспорта. Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, это пока пилотный проект, но если москвичи оценят его по достоинству, он получит развитие, и в столице появится больше таких речных трамвайчиков.

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