Люк Бессон объяснил интерес Голливуда к российской истории
Французский режиссер Люк Бессон объяснил большой интерес голливудских киностудий к истории России.
— Эта тема — настоящий бескрайний океан. У вас богатая история для создания интересных творческих решений, на три века точно хватит, а то и больше, — отметил кинорежиссер.
Он добавил, что в российской истории присутствует множество ярких образов, среди которых — Иван Грозный, Григорий Распутин, Иосиф Сталин и другие, пишет РБК.
Напомним, в российский кинопрокат вышел новый фильм Люка Бессона «Анна». Картина стала ремейком его известного фильма «Никита». В ней рассказывается о девушке Анне, которая решает вступить в ряды советского ВМФ. Позже ее вербует КГБ. Отметим, что российские кинокритики сочли новую ленту Бессона едва ли не худшей в его фильмографии.
Читайте также: Александр Петров рассказал о совместной работе с Люком Бессоном