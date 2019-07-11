Около 900 тысяч пассажирских мест в сутки появятся с запуском МЦД
Порядка 900 тысяч новых пассажирских мест в сутки при запуске Московских центральных диаметров дадут возможность разгрузить текущую инфраструктуру пригородного железнодорожного сообщения.
Кроме того, с появлением МЦД разгрузятся некоторые линии столичной подземки и автобусные маршруты.
— Вместе с Российскими железными дорогами мы постарались сделать так, чтобы комфорт, к которому привыкли пассажиры Московского центрального кольца, которое уже зарекомендовало себя хорошим качеством и надежностью, чтобы этот стандарт были перенесены и на МЦД, — заявил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.
Он добавил, что у жителей Подмосковья появится альтернатива для существующих поездок.
На МЦД будут курсировать поезда «Иволга», передает «Москва 24».
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