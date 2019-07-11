Каким должен быть идеальный член экипажа в иностранных авиакомпаниях
Luﬅ hansa, Германия
В авиакомпании работают больше 18 тысяч бортпроводников. Все они прошли обучение в школе Lufthansa. Основные требования: хорошие навыки плавания, рост не ниже 160 сантиметров, опыт в сфере полетов, свободное владение английским и немецким, острота зрения +/— пять диоптрий (причем даже до лазерной операции), отсутствие тату и пирсинга, навыки обслуживания клиентов, ухоженная внешность.
Brussels Airlines, Бельгия
Неоспоримое преимущество этой авиакомпании в том, что они готовы набирать бортпроводников без опыта работы. Однако и требования тут весьма специфичные. Идеальный английский, французский и голландский, готовность работать без графика и по выходным и толерантность к другим культурам.
Emirates Airlines, ОАЭ
Эта авиакомпания набирает бортпроводников, свободно владеющих английским языком, по всему миру. Здесь самые строгие требования по физическим данным: не моложе 21 года, способность дотянуться руками до отметки 212 сантиметров, хорошая фигура, на которой красиво сидит форма, и отсутствие тату. Кстати, Emirates здесь категоричны: даже если тату можно скрыть тональным кремом, на работу не возьмут.
Странные требования
— China Southern Airlines (Китай) не принимают бортпроводниц, у которых размер обуви больше российского 36-го.
— Emirates Airlines (Объединенные Арабские Эмираты) откажут в трудоустройстве соискательницам, чей размер груди больше 75С.
— Jet Airways (Индия) рассматривают на работу бортпроводников исключительно девушек, не состоящих в браке и не имеющих детей.
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