Эксперт назвал сроки исчезновения самых массовых профессий в России
Наиболее распространенные в России профессии водителя и продавца через 10 лет исчезнут. Об этом заявил ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов.
По его словам, на сегодняшний день существует тенденция замещения монотонного умственного труда с помощью алгоритмов, и массовые профессии в итоге заменят цифровые сервисы. При этом Ярослав Кузьминов подчеркнул, что все менее востребованными становятся профессии почтальона и бухгалтера.
— Две самые большие профессии, самые массовые профессии в нашей родной стране — это водитель автомобиля и продавец. По семь миллионов человек, то есть по 10 процентов рынка труда, — пояснил Ярослав Кузьминов.
Кроме того, ректор НИУ «ВШЭ» заявил, что с вероятностью 90 процентов через десять лет исчезнут такие профессии, как охранник и технический переводчик, передает ТАСС.
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