Лайма Вайкуле рассказала, почему на нее обиделся Игорь Крутой
• 22:33 • 11 июля 2019
Поделиться:
0
doc766g0o92asg1bq6wlbnw
По ее мнению, причина в том, что она создала фестиваль «Лайма Рандеву»
Фото: Аккаунт Лаймы Вайкуле в Instagram (https://www.instagram.com/laima_vaikule_official/?hl=ru)
Певица Лайма Вайкуле объяснила, за что на нее обиделся композитор Игорь Крутой. По ее мнению, причина в том, что она создала фестиваль «Лайма Рандеву». Об этом артистка рассказала во время интервью Youtube-шоу «А поговорить?».
— Игорь злится на меня, что я предательница, сделала фестиваль. Он несправедливо на меня «катит», обижается, — рассказала Вайкуле.
Данное мероприятие появилось после того, как в Юрмале перестал проходить фестиваль «Новая волна». Новое шоу отличается тем, что оно проходит не как конкурс, а в формате выступлений популярных людей. Вайкуле также отметила в интервью, что фестиваль ей предложила создать администрация города.
Читайте также: «Не знаю, сколько мне еще осталось»: Хлебникова рассказала о своем состоянии
Теги:
22:5711 июля 2019
22:3311 июля 2019
22:1911 июля 2019
21:4011 июля 2019
21:2611 июля 2019
21:2611 июля 2019
21:0511 июля 2019
20:5811 июля 2019
20:1911 июля 2019
20:1911 июля 2019
19:5611 июля 2019
19:4111 июля 2019
19:3711 июля 2019
19:3711 июля 2019
19:3311 июля 2019
19:3111 июля 2019
19:0611 июля 2019
19:0311 июля 2019
18:5611 июля 2019
18:5411 июля 2019
18:5311 июля 2019
18:5311 июля 2019
18:3911 июля 2019
18:3811 июля 2019
18:2811 июля 2019
18:2411 июля 2019
18:1211 июля 2019
18:1211 июля 2019
17:4511 июля 2019
17:4211 июля 2019
17:2511 июля 2019
17:1811 июля 2019
17:1511 июля 2019
17:1011 июля 2019
17:0111 июля 2019
16:5711 июля 2019
16:5211 июля 2019
16:1411 июля 2019
16:1311 июля 2019
16:0611 июля 2019
16:0111 июля 2019
15:5311 июля 2019
15:3911 июля 2019
15:0011 июля 2019
14:5111 июля 2019
14:5011 июля 2019
14:3311 июля 2019
14:2611 июля 2019
14:2411 июля 2019
14:2311 июля 2019
14:1711 июля 2019
14:1611 июля 2019
14:1011 июля 2019
14:0811 июля 2019
14:0211 июля 2019
14:0011 июля 2019
13:5911 июля 2019
13:5611 июля 2019
13:4311 июля 2019
13:4311 июля 2019
13:3611 июля 2019
13:3411 июля 2019
13:2211 июля 2019
12:4811 июля 2019
12:3511 июля 2019
12:2911 июля 2019
12:2611 июля 2019
12:2411 июля 2019
12:1711 июля 2019
12:0111 июля 2019
11:4811 июля 2019
11:4011 июля 2019
11:3911 июля 2019
11:3011 июля 2019