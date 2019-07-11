«Не знаю, сколько мне еще осталось»: Хлебникова рассказала о своем состоянии

Российская певица Марина Хлебникова призналась в том, что переживает тяжелый период.

Не так давно артистка стала появляться на публике. Поклонники знаменитости были шокированы изменениями в ее внешности. Некоторые звезды и ее бывшие коллеги стали говорить о том, что Хлебникова всегда имела проблемы с алкоголем, и теперь ее пагубные пристрастия дают свои плоды.

Несмотря на то, что певица выглядит истощенной, а ее вес снизился до 41 килограмма, артистка до последнего бодрилась и говорила, что с ней все в порядке.

Тем не менее любому терпению приходит конец. Вот и Хлебникова решила раскрыть все карты.

— Все шло бы своим чередом, если б не моя внезапная болезнь. Она свалилась как снег на голову, сбила с ног. Подробностей не ждите — ненавижу, когда жалеют. Читаю небылицы о себе в Интернете: то якобы Хлебникова пьет безбожно, то будто сделала неудачную пластику, — и становится до колик смешно. Профессиональный челюстно-лицевой хирург в один миг мог бы определить по моему лицу, что хирургия — не пластическая, а вынужденная, из-за травмы, ошибка стоматолога. А мой лечащий врач мог бы рассказать, сколько операций я перенесла и сколько на мне швов, — заявила знаменитость.

Артистка рассказала, что именно из-за больших проблем со здоровьем она перестала выступать. Помимо этого, Хлебникова призналась, что после того, как в ее жизни началась черная полоса, от нее отвернулись все друзья, остались только самые близкие.

Когда певица начала приходить в себя, ее настигла еще одна большая беда — смерть мужа.

По сей день певица продолжает бороться со своим тяжелым эмоциональным и физическим состоянием.

— Болезнь моя никуда не делась, и я не знаю, сколько мне еще осталось. Да неважно — сколько, важно — как, — подчеркнула Хлебникова.

Артистка рассказала, что переживать трудности ей помогает поддержка близких. В последнее время певица, наконец, стала принимать рабочие предложения, поступающие от друзей, и постепенно начала открываться миру. Хлебникова подчеркнула, что есть в мире проблемы и похуже болезней — ее горький опыт помог ей это понять. Об этом пишет «СтарХит».

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