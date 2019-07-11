Замглавы Пенсионного фонда обвинили во взяточничестве
Антон Дроздов, глава Пенсионного фонда, подтвердил задержание своего заместителя.
— Я в курсе этой ситуации, — сказал он корреспонденту «Вечерней Москвы». — Мы оказываем содействие органам, Пенсионный фонд работает в штатном режиме.
Иванов был задержан 10 июля, о чем СМИ сообщили только на следующий день. По предварительным данным, замглавы фонда подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями во время распределения средств бюджета.
Ранее он курировал вопросы внедрения электронных сервисов, на что государством было выделено более миллиарда рублей. 8 июля в рамках расследования были проведены обыски в ряде компаний. Возбуждено дело по статье УК РФ «Взяточничество». Дело может иметь отношение к старым контрактам, которые касались поставки оборудования.
Алексей Иванов был назначен на должность зампредседателя правления Пенсионного фонда в 2017 году. В 2016 году он занимал пост советника председателя правления ПФР.
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