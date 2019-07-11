Расписание электричек Казанского направления изменят до конца июля
Пресс-служба Московской железной дороги информирует пассажиров о предстоящей корректировке расписания ряда пригородных поездов Казанского направления.
В связи с проведением работ по обслуживанию инфраструктуры у ряда электричек скорректируют время отправления и прибытия, а также число остановок в период с 15 по 18 июля и с 21 по 24 июля.
Кроме того, с 12 по 16 июля из расписания уберут о несколько составов, курсирующих на участке Ходынино – Рыбное.
Пассажиров просят ознакомиться с актуальным расписанием на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что в движении поездов на одном из направлений Московской железной дороги 12 июля произойдут изменения.
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