Евгения Медведева и Алина Загитова выступят в Москве
Пресс-служба Федерации фигурного катания России анонсировала презентацию новых программ членов национальной сборной.
В ходе открытых прокатов зрители смогут увидеть короткие и произвольные программы фигуристов — 7 и 8 сентября соответственно. Прокаты пройдут в «Лужниках».
В числе выступающих — Алина Загитова, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, пары Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин и другие, сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания России.
Напомним, в мае участие россиянок Евгении Медведевой и Алины Загитовой в шоу в Японии завершилось неожиданностью — землетрясением.
Читайте также: Хореограф Алины Загитовой извинился за плагиат