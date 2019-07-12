«Верх» апостолов

Сегодня день святых апостолов Петра и Павла, которых церковь называет первоверховными. Многое о них мы знаем из книг Нового Завета.

Так, в книге «Деяния святых апостолов» описаны перипетии апостольской проповеди, начавшейся по последней заповеди Христа: «Идите, научите все народы...» (Мф. 28, 19). Иногда эту книгу называют Евангелием Духа Святого, ибо именно Он является главным действующим лицом в христианской церкви. С самого ее рождения Дух Святой проявлял себя в бесчисленных чудесах, отверз уста апостолов многоязычием в день Святой Пятидесятницы (см. Деян. 2, 4–6) и, напротив, заграждал уста противников евангельской проповеди премудростью в судилищах (см. Лк. 21, 12–15).

Церковь особо воспевает подвиг апостолов Петра и Павла как наиболее деятельно потрудившихся в евангельской проповеди, основавших христианские общины во многих странах и среди разных народов: «Весь мир ученьми своими просветившия и вся концы ко Христу приведшия». И сегодня откровение духовных и нравственных истин христианства в учении апостола Павла, как и бескомпромиссная ревность о Господе апостола Петра, которому вверены ключи Царства Божия (Мф. 16, 19), не могут не восхищать верующее сердце.

Чему же мы, христиане III тысячелетия, можем научиться у «верха» апостолов Господних? Они были первыми, кто до конца прошли путем верности заповедям Христовым и испытали на себе их чудодейственную силу внутреннего преображения. Не только словом, но и примером своей жизни апостолы научили весь мир «нищете духа» — этой первооснове евангельских блаженств (см. Мф. 5, 3).

Церковь особо воспевает подвиг апостолов Петра и Павла как наиболее деятельно потрудившихся в евангельской проповеди Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Осознание собственной духовной нищеты святитель Игнатий (Брянчанинов) называет первым внутренним состоянием христианина. Приступая к исполнению заповедей Христовых, человек «при свете Евангелия видит в себе падение человечества», восстающее против Евангелия. Это порождает в нем «смиренное понятие о себе» — евангельскую «нищету духа», которое принадлежит обновленному естеству и составляет блаженство «как проявление в душе небесного царства, как залог спасения, как предощущение вечного блаженства».

Еще в ветхозаветную эпоху царь Давид сказал, что «жертва Богу — дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже» (Пс. 50, 19). По словам святителя Игнатия, «нищета духа — соль для всех духовных жертв и всесожжений. Если они не осолены этой солью — Бог отвергает их». Только сознающий свое духовное несовершенство человек может нуждаться в Спасителе, а значит, и обрести действенную веру в Евангелие. «Такое состояние — действие благодати, ее плод, а потому и блаженство», — поясняет святитель.

Так и апостолу Павлу Господь сказал: «Сила Моя совершается в немощи» (2 Кор. 12, 9). Потому апостол, по его свидетельству, благодушествовал в любых постигавших его испытаниях: «в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа» (2 Кор. 12, 10). Нам также приходится переживать немало скорбного и неприятного в нашей жизни — то, чего мы всеми силами стремимся избежать, а апостол воспринимал это как возможность сохранить благодатную силу Христову.

Бог дарует благодать Святого Духа всем, кто способен ее вместить по смирению своего сердца — духовной нищеты. Оттого, призывая Святого Духа, мы именуем Его «сокровищем благих». Нам, современным христианам, надо всей жизнью постараться стяжать это сокровище, чтобы оказаться в числе верных учеников Христа по примеру Его первоверховных апостолов Петра и Павла.

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