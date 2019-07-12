Стали известны самые популярные интернет-сервисы среди москвичей

Электронные услуги стремительно набирают популярность в России. Так, семьи столицы обращаются за помощью к интернет-сервисам от четырех до шести раз в месяц.

Эксперты выяснили, какие электронные услуги являются наиболее востребованными среди москвичей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В этом году жители столицы уже 133 миллиона раз воспользовались школьным интернет-дневником. Он помогает в контроле за успеваемостью ребенка, а также содержит всю важную информацию, в том числе домашние задания.

Также горожанам полюбился сервис проверки и оплаты штрафов ГИБДД, АМПП и МАДИ. В 2019 году к нему обратились уже 38,4 миллиона раз.

Еще среди москвичей стал популярным портал приема показаний приборов учета воды. Благодаря ему россияне предоставляют показания счетчиков и узнают даты их проверки. За полгода этой услугой воспользовались уже 18,6 миллиона раз.

Кроме того, жители столицы часто узнают в Интернете о посещаемости школы, а также следят за питанием ребенка. Родители могут быстро посмотреть, прогуливает ли их ребенок уроки и чем он питается в обед. В этом году на таком портале было сделано уже 11,5 миллиона запросов.

Еще один популярный электронный помощник москвичей — сервис заказа такси. Более девяти миллионов обращений от горожан поступило на портал с начала года.

В целом жителям столицы доступно около 330 различных услуг. Помимо перечисленных, в их перечень входят коммунальные, транспортные, образовательные и другие.

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